В Самарской области 15 производителей молочки уличили в изготовлении некачественного товара

СЕГОДНЯ 15:45 2019-02-06T15:45:26+03:00

Россельхознадзор нашел нарушения при производстве творога, кефира, масла и сыра Фото: Архив "КП"

В продукции местных компании нашлись патогенные микрофлоры и растительные жиры

Изменить размер текста: A A

Сотрудники управления Россельхознадзора по Самарской области проверили качество молочной продукции, выпускаемой местными производителями. Как выяснилось, 15 компаний "грешат" изготовлением фальсификатов и некачественных продуктов.

- По результатам проверки, проведенной в четвертом квартале 2018 года, было выдано 18 предприсаний о прекращении действия деклараций, подтверждающих соответсвие молочной продукции требованием качества, - сообщили в региональном Россельхознадзоре.

Специалисты ведомства нашли в молоке, сметане, кефире, варенце, сливочном масле, сыре и твороге самарских производителей растительные жиры и патогенную микрофлору. Все это было выявлено по результатам лабораторных исследований. Они же стали основанием для выдачи предписаний.

ИСТОЧНИК KP.RU