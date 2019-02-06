2019-02-06T15:45:26+03:00
Общество

В Самарской области 15 производителей молочки уличили в изготовлении некачественного товара

В продукции местных компании нашлись патогенные микрофлоры и растительные жиры
Анастасия ФИЛАТОВА
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Россельхознадзор нашел нарушения при производстве творога, кефира, масла и сыраРоссельхознадзор нашел нарушения при производстве творога, кефира, масла и сыраФото: Архив "КП"
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Сотрудники управления Россельхознадзора по Самарской области проверили качество молочной продукции, выпускаемой местными производителями. Как выяснилось, 15 компаний "грешат" изготовлением фальсификатов и некачественных продуктов.

- По результатам проверки, проведенной в четвертом квартале 2018 года, было выдано 18 предприсаний о прекращении действия деклараций, подтверждающих соответсвие молочной продукции требованием качества, - сообщили в региональном Россельхознадзоре.

Специалисты ведомства нашли в молоке, сметане, кефире, варенце, сливочном масле, сыре и твороге самарских производителей растительные жиры и патогенную микрофлору. Все это было выявлено по результатам лабораторных исследований. Они же стали основанием для выдачи предписаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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