В Самарской области 15 производителей молочки уличили в изготовлении некачественного товара
Сотрудники управления Россельхознадзора по Самарской области проверили качество молочной продукции, выпускаемой местными производителями. Как выяснилось, 15 компаний "грешат" изготовлением фальсификатов и некачественных продуктов.
- По результатам проверки, проведенной в четвертом квартале 2018 года, было выдано 18 предприсаний о прекращении действия деклараций, подтверждающих соответсвие молочной продукции требованием качества, - сообщили в региональном Россельхознадзоре.
Специалисты ведомства нашли в молоке, сметане, кефире, варенце, сливочном масле, сыре и твороге самарских производителей растительные жиры и патогенную микрофлору. Все это было выявлено по результатам лабораторных исследований. Они же стали основанием для выдачи предписаний.
ИСТОЧНИК KP.RU