«МегаФон» поможет подготовить профессионалов к реалиям цифровой экономики

СЕГОДНЯ 15:54 2019-02-06T15:54:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Цифровой оператор предоставит услуги мобильной связи и доступа в Интернет для участников, организаторов, волонтеров и временного персонала, задействованного в подготовке и проведении чемпионата WorldSkills Kazan 2019. Кроме того, оператор поможет организаторам соревнований в осуществлении смс-информирования участников, членов официальных делегаций и других клиентских групп.

«МегаФон» станет цифровым партнером 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, который пройдет в Казани 22-27 августа 2019 года. Официальная церемония подписания договора состоялась 5 февраля на заседании коллегии министерства информатизации и связи Республики Татарстан.

«МегаФон» участвует в строительстве цифрового будущего России, которое неразрывно связано с появлением новых профессий и трансформацией существующих. Цифровизация сегодня не только в IT, медиа и телекоме, но и в рабочих, сервисных и инженерных профессиях. Наша задача – оказать максимальное содействие в развитии soft skills, помочь в выборе профессии поколению, которое в ближайшие годы станет основой цифровой экономики нашей страны, - прокомментировал Геворк Вермишян, генеральный директор компании «МегаФон».

«Надежная связь и скоростной доступ в Интернет – необходимые условия проведения чемпионата на высоком уровне. Непрерывная работа сервисов связи – важнейшая из задач. Мы рады, что в ее решении нам поможет надежный партнер – «МегаФон», – отметил операционный директор мирового чемпионата, генеральный секретарь АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Ранко Тепавчевич.

WorldSkills Kazan 2019

Главное международное событие 2019 года в России – 45-й чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Competition 2019 – пройдет в Казани. В нем примут участие более 1600 конкурсантов из более чем 60 стран, которые будут соревноваться в 56 компетенциях.

Право на проведение чемпионата Казань получила в 2015 году по результатам голосования всех стран-членов международного движения WorldSkills International. В России движение WorldSkills Russia охватывает все 85 регионов и является одним из приоритетных проектов в сфере подготовки кадров.

«МегаФон» принимает активное участие в создании национального кадрового потенциала технических специалистов. Стратегия развития цифровых талантов «МегаФона» направлена на поддержку перспективных специалистов, развитие компетенций разработчиков и организацию дополнительного обучения в сфере программирования и создания пользовательских интерфейсов. Компания «МегаФон» организует и принимает участие в федеральных центрах развития детей совместно с ведущими технопарками, Сколково и Иннополисом. В образовательном центре «Сириус» сотрудники компании проводят кейс-чемпионаты, в рамках Digital Kids Day проходит обучение программированию, в детском лагере «Орлёнок» – мастер-классы Digital Кампуса. Только в 2018 году «МегаФон» провел более 100 различный мероприятий мастер-классов, кейс-чемпионатов и хакатонов по всей России.

ИСТОЧНИК KP.RU