Сообщения о «минировании» больниц, школ и ТЦ Самары поступали с бельгийского сервера

СЕГОДНЯ 16:14 2019-02-06T16:14:00+03:00

Правоохранители завели два уголовных дела по факту ложных сообщений о минировании Фото: Архив "КП"

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Правоохранители выяснили, откуда поступали сообщения о «минировании» школ, больниц, техникумов и торговых центров Самары. Неизвестные рассылали их с зашифрованной электронной почты, зарегистрированной на бельгийском сервисе mailfence.com, который считается одним из самых защищенных и анонимных в мире.

- По факту сообщений о «минировании» заведены два уголовных дела по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объекта социальной инфраструктуры». Сейчас их расследование продолжается, - сообщил «Комсомольской правде — Самара» собственный источник.

Напомним, что первая волна эвакуаций прокатилась по Самаре 29 января. Первые анонимные сообщения поступили на электронные почтовые ящики нескольких больниц. Второй раз псевдотеррористы предупредили оперативные службы города о заложенных «бомбах» 31 января. Проверке подверглись 26 учреждений. Последний раз тревожные сообщения поступили правоохранителям 5 февраля. На этот раз неизвестные «заминировали» школу, колледж, больницу и здание «Газпром Авиа».

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ИСТОЧНИК KP.RU