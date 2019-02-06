2019-02-06T16:29:07+03:00
Общество

В Самарской области вновь ожидаются метель и ветер до 20 м/с

По прогнозам синоптиков, стихия будет бушевать как минимум сутки
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Самарцам советуют по возможности не выходить из зданийСамарцам советуют по возможности не выходить из зданийФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Непогода решила вновь испытать на прочность жителей Самарской области. По прогнозам синоптиков, с 19 часов среды, 6 февраля, до 19 часов четверга, 7 февраля, в регионе ожидается умеренный снег, метель и ветер с порывами до 15-20 м/с. Кроме того, на дорогах возможны заносы.

- Температура воздуха по области ночью составит -8...-13 °С, днем -3...-8 °С. В Самаре ночью будет -9...-11 °С, днем -3...-5 °С, - рассказали в Приволжском УГМС.

ГУ МЧС по Самарской области, в свою очередь, рекомендуют жителям региона переждать непогоду дома. Если все-таки необходимо выйти из зданий, то лучше не ходить вблизи деревьев, около стен домов, недостроенных зданий, рекламных щитов и ЛЭП. Кроме того, не стоит прятаться за остановками общественного транспорта. Автомобилистам сотрудники МЧС советуют поставить свои машины в гараж и не парковаться под деревьями. Тем, кого снегопад застанет за рулем, стоит проявить особую внимательность и осторожность, а также соблюдать скорость и дистанцию движения.

СЛУШАЙТЕ НА РАДИО КП

Надоели аварии! Могут ли жители Самары перейти на автономное теплоснабжение

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре пенсионер, возивший больше 800 граммов героина в своей иномарке, отказывается разговаривать с силовиками
В ближайшие сутки в Самаре прогнозируют сильную метель и обильный снегопад
"Крылья Советов" не смогли распечатать ворота "Партизана" в товарищеском матче
В Тольятти прокуроры через социальные сети вышли на игорные клубы и закрыли их
За год на дорогах Самарской области произошло пять тысяч ДТП, пострадали больше 600 детей
Проехал на «красный»: в Тольятти водитель ВАЗ-2114 протаранил на перекрестке маршрутку с пассажирами
Прокуратура просит более серьезного наказания для тольяттинца, прятавшего труп убитой им жены в "Газели"
В Тольятти три собаки покусали ребенка, который шел в школу
Сообщения о «минировании» больниц, школ и ТЦ Самары поступали с бельгийского сервера
«МегаФон» поможет подготовить профессионалов к реалиям цифровой экономики
В Самарской области 15 производителей молочки уличили в изготовлении некачественного товара
Ученые из Самары представили обновленный 3D-атлас с «оцифрованной» коровой
Жителям Самарской области увеличили размер социальных выплат
В Самаре внедорожник Land Cruiser «нашампурил» себя на отбойник
Метель и сильный снег: в Тольятти ожидают ухудшение погоды
В Самаре занялись проработкой вопроса о введении "выделенок" для общественного транспорта
Движение по Фрунзенскому мосту в Самаре запустят в сентябре 2019 года
Воды было по капот: в Самаре из-за коммунальной аварии затопило улицу Пятигорскую
Провела на морозе 17 часов: в Самарской области спасатели почти сутки искали потерявшуюся по пути из магазина пенсионерку
В Самаре на Чернореченской сошел с рельсов трамвай
"Все для тебя - все улицы Самары": концертный грузовик Стаса Михайлова перекрыл проезд во дворах на Солнечной