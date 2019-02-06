В Самарской области вновь ожидаются метель и ветер до 20 м/с

СЕГОДНЯ 16:29 2019-02-06T16:29:07+03:00

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Непогода решила вновь испытать на прочность жителей Самарской области. По прогнозам синоптиков, с 19 часов среды, 6 февраля, до 19 часов четверга, 7 февраля, в регионе ожидается умеренный снег, метель и ветер с порывами до 15-20 м/с. Кроме того, на дорогах возможны заносы.

- Температура воздуха по области ночью составит -8...-13 °С, днем -3...-8 °С. В Самаре ночью будет -9...-11 °С, днем -3...-5 °С, - рассказали в Приволжском УГМС.

ГУ МЧС по Самарской области, в свою очередь, рекомендуют жителям региона переждать непогоду дома. Если все-таки необходимо выйти из зданий, то лучше не ходить вблизи деревьев, около стен домов, недостроенных зданий, рекламных щитов и ЛЭП. Кроме того, не стоит прятаться за остановками общественного транспорта. Автомобилистам сотрудники МЧС советуют поставить свои машины в гараж и не парковаться под деревьями. Тем, кого снегопад застанет за рулем, стоит проявить особую внимательность и осторожность, а также соблюдать скорость и дистанцию движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU