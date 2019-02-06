Прокуратура просит более серьезного наказания для тольяттинца, прятавшего труп убитой им жены в "Газели"
Приговор Дмитрия Ефремова, которому дали 8 с половиной лет в колонии строгого режима за убийство своей жены Галии, будет обжалован. Правоохранители считают, что мужчина, несколько недель прятавший труп супруги сначала в ванной, а потом в рабочей "Газели", легко отделался и заслуживает более серьезной кары.
- На вердикт судьи внесено представление. Мы считаем назначенное наказание чрезмерно мягким, не соответствующим тяжести содеянного и не достаточным для исправления осуждённого, - сообщили корреспонденту "КП-Самара" в прокуратуре Автозаводского района.
В ведомстве попросили cуд апелляционной инстанции изменить приговор и исключить из него указание на смягчающее наказание обстоятельство. Служители Фемиды сочли "противоправным поведением потерпевшей" показания Ефремова, в которых он заявил, что Галия призналась ему в супружеской измене. Прокруроры не согласны с тем, как суд оценил эти слова, потому что они не подтверждаются никакими доказательствами.
В надзорном ведомстве будут настаивать, чтобы Дмитрию дали 10 лет лишения свободы с отбытием срока в колонии строгого режима. Жалобу рассмотрят в Самарском областном суде.
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ИСТОЧНИК KP.RU