Проехал на «красный»: в Тольятти водитель ВАЗ-2114 протаранил на перекрестке маршрутку с пассажирами

СЕГОДНЯ 16:46 2019-02-06T16:48:22+03:00

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В среду, 6 февраля, около 7:40 на пересечении Автозаводского шоссе и улицы Кирова в Тольяти произошло ДТП с участием общественного транспорта. Там легковушка протаранила маршрутку с пассажирами.

- 29-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в микроавтобус Ford Transit, который поворачивал с Автозаводского шоссе налево на улицу Кирова, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пострадали 5 человек, все они находились в салоне маршрутки. Медики оказали им необходимую помощь на месте и отпустили домой. В настоящее время полицейские проводят по факту аварии проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Удар пришелся в заднюю правую часть микроавтобусаФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU