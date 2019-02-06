В Тольятти прокуроры через социальные сети вышли на игорные клубы и закрыли их

СЕГОДНЯ 18:47 2019-02-06T18:47:42+03:00

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В понедельник, 4 февраля, прокуратура Центрального района Тольятти провела проверку информации, размещенной в социальной сети "Вконтакте". Согласно словам автора поста, на подведомственной им территории осуществлялись азартные игры.

- В ходе выездной проверки установлены два торговых павильона, расположенные по адресам: ул. Победы, д. 23 «Б» и ул. Горького, д. 92 «Б», в которых на момент проверки функционировали игровые автоматы, осуществлялась незаконная игорная деятельность, - сообщает прокуратура Самарской области.

Как отмечают в надзорном ведомстве, деятельность незаконных объектов пресечена. Игровое оборудование с торговых точек вывезено. Сейчас в этой ситуации разбираются сотрудники полиции. Они организовали доследственную проверку, которая находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU