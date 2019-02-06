2019-02-06T19:09:28+03:00
Спорт

"Крылья Советов" не смогли распечатать ворота "Партизана" в товарищеском матче

Именитые сербы также не потревожили самарцев, игра закончилась вничью
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Команды имели несколько моментов, но не смогли их реализоватьКоманды имели несколько моментов, но не смогли их реализоватьФото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).
Изменить размер текста:

Самарские "Крылья Советов" продолжают подготовку ко второй половине чемпионата России на сборах в Турции. Сегодня в Белеке, где базируются футболисты, состоялся товарищеский матч волжан с сербским "Партизаном".

Судя по ходу игры, "Крылья" сегодня проверяли состав, приближенный к тому, который будет считаться основным в предстоящей части сезона. С первых минут вышли: 1 Рыжиков, 44 Чичерин, 18 Рохель, 5 Самарджич, 39 Денисов, 35 Тимофеев, 32 Шишкин, 33 Самедов, 99 Канунников, 10 Жано, 11 Шейдаев.

Проведено было всего лишь три замены. На поле во втором тайме вышли Зиньковский, Вучичевич и Киселев.

Встреча, проходившая на стадионе "Глория Спортс Арена", закончилась со редким для товарищеских матчей счетом 0-0. Уже завтра самарцы продолжат подготовку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре пенсионер, возивший больше 800 граммов героина в своей иномарке, отказывается разговаривать с силовиками
В ближайшие сутки в Самаре прогнозируют сильную метель и обильный снегопад
В Тольятти прокуроры через социальные сети вышли на игорные клубы и закрыли их
За год на дорогах Самарской области произошло пять тысяч ДТП, пострадали больше 600 детей
Проехал на «красный»: в Тольятти водитель ВАЗ-2114 протаранил на перекрестке маршрутку с пассажирами
Прокуратура просит более серьезного наказания для тольяттинца, прятавшего труп убитой им жены в "Газели"
В Самарской области вновь ожидаются метель и ветер до 20 м/с
В Тольятти три собаки покусали ребенка, который шел в школу
Сообщения о «минировании» больниц, школ и ТЦ Самары поступали с бельгийского сервера
«МегаФон» поможет подготовить профессионалов к реалиям цифровой экономики
В Самарской области 15 производителей молочки уличили в изготовлении некачественного товара
Ученые из Самары представили обновленный 3D-атлас с «оцифрованной» коровой
Жителям Самарской области увеличили размер социальных выплат
В Самаре внедорожник Land Cruiser «нашампурил» себя на отбойник
Метель и сильный снег: в Тольятти ожидают ухудшение погоды
В Самаре занялись проработкой вопроса о введении "выделенок" для общественного транспорта
Движение по Фрунзенскому мосту в Самаре запустят в сентябре 2019 года
Воды было по капот: в Самаре из-за коммунальной аварии затопило улицу Пятигорскую
Провела на морозе 17 часов: в Самарской области спасатели почти сутки искали потерявшуюся по пути из магазина пенсионерку
В Самаре на Чернореченской сошел с рельсов трамвай
"Все для тебя - все улицы Самары": концертный грузовик Стаса Михайлова перекрыл проезд во дворах на Солнечной