"Крылья Советов" не смогли распечатать ворота "Партизана" в товарищеском матче
Самарские "Крылья Советов" продолжают подготовку ко второй половине чемпионата России на сборах в Турции. Сегодня в Белеке, где базируются футболисты, состоялся товарищеский матч волжан с сербским "Партизаном".
Судя по ходу игры, "Крылья" сегодня проверяли состав, приближенный к тому, который будет считаться основным в предстоящей части сезона. С первых минут вышли: 1 Рыжиков, 44 Чичерин, 18 Рохель, 5 Самарджич, 39 Денисов, 35 Тимофеев, 32 Шишкин, 33 Самедов, 99 Канунников, 10 Жано, 11 Шейдаев.
Проведено было всего лишь три замены. На поле во втором тайме вышли Зиньковский, Вучичевич и Киселев.
Встреча, проходившая на стадионе "Глория Спортс Арена", закончилась со редким для товарищеских матчей счетом 0-0. Уже завтра самарцы продолжат подготовку.
ИСТОЧНИК KP.RU