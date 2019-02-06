"Крылья Советов" не смогли распечатать ворота "Партизана" в товарищеском матче

СЕГОДНЯ 19:09 2019-02-06T19:09:28+03:00

Команды имели несколько моментов, но не смогли их реализовать Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Именитые сербы также не потревожили самарцев, игра закончилась вничью

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Самарские "Крылья Советов" продолжают подготовку ко второй половине чемпионата России на сборах в Турции. Сегодня в Белеке, где базируются футболисты, состоялся товарищеский матч волжан с сербским "Партизаном".

Судя по ходу игры, "Крылья" сегодня проверяли состав, приближенный к тому, который будет считаться основным в предстоящей части сезона. С первых минут вышли: 1 Рыжиков, 44 Чичерин, 18 Рохель, 5 Самарджич, 39 Денисов, 35 Тимофеев, 32 Шишкин, 33 Самедов, 99 Канунников, 10 Жано, 11 Шейдаев.

Проведено было всего лишь три замены. На поле во втором тайме вышли Зиньковский, Вучичевич и Киселев.

Встреча, проходившая на стадионе "Глория Спортс Арена", закончилась со редким для товарищеских матчей счетом 0-0. Уже завтра самарцы продолжат подготовку.

ИСТОЧНИК KP.RU