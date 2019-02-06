2019-02-06T19:29:15+03:00
Общество

В ближайшие сутки в Самаре прогнозируют сильную метель и обильный снегопад

В ГУ МЧС по региону просят граждан быть осторожными
Михаил ГОРЮНОВ
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В такую погоду лучше лишний раз не выходить на улицуВ такую погоду лучше лишний раз не выходить на улицуФото: Михаил ГОРЮНОВ
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Не самая приятная погода сегодня вечером, в среду 6 февраля, установится в областной столице и по региону. Более того, он может быть и опасной для жизни и здоровья горожан.

- По данным Приволжского УГМС с 19:00 6 февраля до 19:00 7 февраля местами по Самарской области прогнозируются: сильный снег, метель, заносы, порывы ветра 15-20 м/с, - сообщения с таким содержаниям разослали жителям губернии сотрудники ГУ МЧС Самарской области.

Специалисты призывают людей быть внимательными и осторожными. Автолюбителей просят соблюдать аккуратность во время поездок. Если кто-то все-таки столкнулся с какой-либо проблемой, звоните по круглосуточным телефонам спасателей - 01, 101.

ИСТОЧНИК KP.RU

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