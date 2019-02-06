В Самаре пенсионер, возивший больше 800 граммов героина в своей иномарке, отказывается разговаривать с силовиками

СЕГОДНЯ 19:59 2019-02-06T19:59:27+03:00

На мужчину возбуждено уголовное дело, сам он взят под стражу

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На днях в областной столице в Кировском районе с крупной партией наркотиков попался 60-летний местный житель. В отношении него возбудили уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере.

- Установлено, что 2 февраля сотрудниками полиции в ходе обследования автомашины «Тойота Ланд Крузер», находившейся под управлением 60-летнего мужчины, из незаконного оборота изъято наркотическое средство – героин, массой 809 грамм, - сообщает сегодня пресс-службы прокуратуры Самарской области.

Подозреваемый в этом особо тяжком преступлении от дачи показаний отказался. Суд принял решение заключить его под стражу. Сейчас расследование и выяснение всех обстоятельств этого преступления продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU