Много снега и льда на крыше: в двух школах Самарской области забыли о безопасности детей

СЕГОДНЯ 20:57 2019-02-06T20:57:17+03:00

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На днях сотрудники прокуратуры Сызранского района проверяли, как соблюдают закон об охране жизни и здоровья детей руководители местных учебных учреждений. Оказалось, что не все озабочены этим вопросом.

- В средней школе поселка Варламова на кровле здания имеется скопление снега и льда, при этом меры по своевременной очистке крыши образовательным учреждением не приняты. Аналогичные нарушения выявили при осмотре кровли школы в Троицком, - сообщает прокуратура Самарской области.

По результатам проведенной проверки в адрес директоров школ внесены представления, которые находятся в стадии рассмотрения. Акты прокурорского реагирования находятся на контроле сызранской прокуратуры до фактического устранения нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU