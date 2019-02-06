Много снега и льда на крыше: в двух школах Самарской области забыли о безопасности детей
На днях сотрудники прокуратуры Сызранского района проверяли, как соблюдают закон об охране жизни и здоровья детей руководители местных учебных учреждений. Оказалось, что не все озабочены этим вопросом.
- В средней школе поселка Варламова на кровле здания имеется скопление снега и льда, при этом меры по своевременной очистке крыши образовательным учреждением не приняты. Аналогичные нарушения выявили при осмотре кровли школы в Троицком, - сообщает прокуратура Самарской области.
По результатам проведенной проверки в адрес директоров школ внесены представления, которые находятся в стадии рассмотрения. Акты прокурорского реагирования находятся на контроле сызранской прокуратуры до фактического устранения нарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU