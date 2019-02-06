Форточник-рецидивист воровал у жителей Самарской области деньги и золото
На днях в Кинельском районном суде вынесли приговор 43-летнему местному жителю. Он совершил 5 краж. Воровал драгоценности у людей, незаконно проникая в их жилища.
- Судом установлено, что в октябре и ноябре 2018 года ранее многократно судимый за аналогичные преступления и условно-досрочно освободившийся из колонии житель Кинеля совершил пять краж из частных домов города, - сообщает прокуратура Самарской области.
Действовал злоумышленник всегда одинаково. Разбивал стекла или выдавливал оконные рамы. Его добычей становились деньги и золотые изделия. Общая сумма причиненного жертвам ущерба превысила 200 тысяч рублей. Подсудимый в ходе процесса во всем признался в полном объеме и согласился с предъявленным ему обвинением. Служители Фемиды назначили ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии особого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU