2019-02-06T21:16:39+03:00
Происшествия

Форточник-рецидивист воровал у жителей Самарской области деньги и золото

Мужчину в очередной раз поймали и отправили за решетку на 4 года
Михаил ГОРЮНОВ
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Приговор еще не вступил в законную силуПриговор еще не вступил в законную силуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На днях в Кинельском районном суде вынесли приговор 43-летнему местному жителю. Он совершил 5 краж. Воровал драгоценности у людей, незаконно проникая в их жилища.

- Судом установлено, что в октябре и ноябре 2018 года ранее многократно судимый за аналогичные преступления и условно-досрочно освободившийся из колонии житель Кинеля совершил пять краж из частных домов города, - сообщает прокуратура Самарской области.

Действовал злоумышленник всегда одинаково. Разбивал стекла или выдавливал оконные рамы. Его добычей становились деньги и золотые изделия. Общая сумма причиненного жертвам ущерба превысила 200 тысяч рублей. Подсудимый в ходе процесса во всем признался в полном объеме и согласился с предъявленным ему обвинением. Служители Фемиды назначили ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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