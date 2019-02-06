2019-02-06T21:39:42+03:00
Общество

За "Самарой Ареной" будет следить собственная управляющая компания

Ее создание сейчас разрабатывают региональные чиновники
Михаил ГОРЮНОВ
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Стадион до сих пор не принадлежит Самарской областиСтадион до сих пор не принадлежит Самарской областиФото: Михаил ГОРЮНОВ
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Самарские объекты чемпионата мира 2018 года не останутся без присмотра. В регионе будет создана управляющая компания, которая возьмет их под свой контроль, сообщил руководитель департамента по организации подготовки ЧМ-2018 и развития объектов спортивного назначения министерства спорта Самарской области Виталий Иванов.

- В рамках разработанной концепции наследия чемпионата мира планируется создание управляющей компании с рабочим названием «Наследие». Организация будет осуществлять эксплуатацию и управление деятельностью спортивных объектов, построенных и реконструированных перед мундиалем, - объяснил чиновник.

УК должна будет работать в формате государственного автономного учреждения. В единый комплекс инфраструктур войдут стадионы "Самара Арена" и "Металлург", тренировочные базы и площадки "Крыльев Советов" на улице Шушенской и, возможно, другие спортивные объекты, построенные и подготовленные для мундиаля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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