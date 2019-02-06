2019-02-06T22:16:22+03:00
Происшествия

Сотрудник резинотехнического завода попался на коррупции в Самаре

Специалиста акционерного общества «Балаковорезинотехника» подкупили за 255 тысяч рублей, он должен был согласовать важные документы
Михаил ГОРЮНОВ
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Следователи продолжают выяснять все обстоятельства случившегосяСледователи продолжают выяснять все обстоятельства случившегося
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Следователи из Промышленного района областной столицы возбудили уголовное дело в отношении сотрудника ПАО «Балаковорезинотехника». Мужчину подозревают в коррупции, по мнению правоохранителей, он совершил коммерческий подкуп.

— По версии следствия, в декабре 2018 года подозреваемый получил от представителя ООО денежное вознаграждение в сумме 255 тысяч рублей за согласование и подписание актов выполненных работ по договору подряда, — сообщили сегодня в СУ СК России по Самарской области.

Оперативные мероприятия по разбирательствам в этом преступлении выполняют сотрудники областного ГУ МВД. Сейчас расследование продолжается. Стражи порядка выясняют все обстоятельства происшествия и проводят необходимые следственные действия. Не исключено, что в ходе работы в этой истории откроются новые факты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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