2019-02-07T08:07:06+03:00
Спорт

Самарский ХК ЦСК ВВС проиграл «Рубину», пропустив шайбу за три секунды до конца овертайма

Драматичный матч завершился со счетом 3:4 в пользу тюменцев
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ХК ЦСК ВВСФото: ХК ЦСК ВВС
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В среду, 6 февраля, в ледовом дворце «Кристалл» в Самаре прошел матч ВХЛ — Кубок Шелкового пути между местным ХК ЦСК ВВС и «Рубином» из Тюмени. Встреча вышла весьма драматичной, ее исход решился на последних секундах овертайма.

Счет в матче на 9 минуте открыли хозяева поля. Отличился Разумняк. Ответную шайбу тюменцы забили в начале второй двадцатиминутки. Ворота самарцев поразил Ячменев. Буквально через четыре минуты гости вышли вперед. Вторую шайбу в ворота «летчиков» забросил Бойчук. Хоккеисты ЦСК ВВС смогли сравнять счет только на 35 минуте матча. Автором гола стал защитник Огурцов. В третьем периоде команды обменялись по еще одному голу, сравняв счет до 3:3. «Спор» продолжился в овертайме и внезапно разрешился за три секунды до его окончания. Победную точку в матче поставил защитник «Рубина» Карпин.

Несмотря на поражение, в копилку самарцев добавилось еще одно очко, и теперь они занимают 18 место в турнирной таблице. Как сообщает пресс-служба ЦСК ВВС, следующий матч команда проведет в пятницу, 8 февраля, против СКА-»Нева». Потом - 10 февраля - «летчикам» предстоит встретиться с «Динамо».

ИСТОЧНИК KP.RU

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