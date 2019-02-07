Хоккейная «Лада» с минимальным счетом обыграла «Югру»

СЕГОДНЯ 08:22 2019-02-07T08:22:30+03:00

Эта победа стала первой для тольяттинцев после пятиматчевой домашней серии поражений

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В среду, 6 февраля, на льду «Лада-Арены» в Тольятти прошел очередной матч ВХЛ — Кубок Шелкового пути. Встречались местная «Лада» и «Югра» из Ханты-Мансийска.

Счет в матче был открыт только в третьем периоде. На 57 минуте игры точным броском в ближнюю девятку отличился защитник «Лады» Виктор Постников. Ответную шайбу гости забросить не успели. В итоге матч завершился победой тольяттинцев со счетом 1:0. Отметим, что «Лада» победила на своем льду впервые с декабря прошлого года.

Как сообщает пресс-служба тольяттинского клуба, следующий матч команда проведет в пятницу, 8 февраля, также в Тольятти. Она примет команду из Санкт-Петербурга - «Динамо».

ИСТОЧНИК KP.RU