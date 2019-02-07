«Нова» в четырех партиях уступила «Енисею»

СЕГОДНЯ 08:37 2019-02-07T08:37:39+03:00

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«Нова» в четырех партиях проиграла «Енисею» в матче чемпионата России по волейболу. Встреча проходила в Красноярске и завершилась со счетом 3:1 (31:29, 27:25, 19:25, 25:23).

- Для определения победителя в двух первых сетах командам пришлось играть на больше меньше. В этой ситуации хозяева площадки оказались более удачливыми. А вот в третьей партии волжане оказались сильней с явным преимуществом. К сожалению, развить успех подопечным Александр Горбаткова не удалось. Поведя в счете в начале четвертой партии «Нова» преимущество не удержала и проиграла в концовке сета, отдав сопернику победу и во всем матче, - рассказали в пресс-службе «Новы».

Лучшим в составе команды из Самарской области стал Федор Воронков. На его счету 19 набранных очков.

После 18 сыгранных матчей «Нова» расположилась на 9 месте в турнирной таблице Суперлиги. «Енисей» 11-ый.

ИСТОЧНИК KP.RU