Анастасия Павлюченкова обыграла Магду Линетт на Кубке Федераций
Матч закончился со счетом 6:4, 6:3
Фото: Федерация тенниса России
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Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова в двух сетах обыграла польскую теннисистку Магду Линетт на Кубке Федераций. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3. За полтора часа матча Анастасия один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре «брейка» из 11.
Сборная России благодаря победе Павлюченковой обыграла сборную Польши в матче подгруппы А группы 1 зоны Европа/Африка Кубка Федераций. Общий счет встречи 2:1.
Теперь Россия сыграет с командой Дании. Матч пройдет 7 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU