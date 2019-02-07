Анастасия Павлюченкова обыграла Магду Линетт на Кубке Федераций

СЕГОДНЯ 08:47 2019-02-07T08:47:41+03:00

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Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова в двух сетах обыграла польскую теннисистку Магду Линетт на Кубке Федераций. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3. За полтора часа матча Анастасия один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре «брейка» из 11.

Сборная России благодаря победе Павлюченковой обыграла сборную Польши в матче подгруппы А группы 1 зоны Европа/Африка Кубка Федераций. Общий счет встречи 2:1.

Теперь Россия сыграет с командой Дании. Матч пройдет 7 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU