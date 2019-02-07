В Самаре из троллейбусов № 16 исчезли кондукторы

СЕГОДНЯ 09:04 2019-02-07T09:06:20+03:00

Теперь плату за проезд принимают водители

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В Самаре в троллейбусах № 16, которые курсируют между Губернским рынком и 6-й причалом, убрали кондукторов. Теперь оплату проезда там принимает водитель.

- Водитель троллейбуса обилечивает пассажиров при выходе из салона, - рассказали в трамвайно-троллейбусном управлении Самары.

С чем связаны подобные изменения в муниципальном предприятии не уточнили.

Напомним, что ранее в ТТУ сообщали, что опробуют бескондукторную систему оплаты проезда. Правда, хотели не просто убрать кондукторов и возложить обязанности по обилечиванию пассажиров на водителей, а установить в электротранспорте специальные валидаторы. Протестировать оборудование планировалось на одном из трамвайных маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU