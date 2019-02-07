В Самаре целый год будут отмечать 100-летие конструктора Дмитрия Козлова

СЕГОДНЯ 09:30 2019-02-07T09:30:13+03:00

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В Самаре отметят 100-летие со дня рождения легендарного конструктора и почетного гражданина Дмитрия Козлова. Мероприятия в честь этого события будут проходить в течение всего года.

- На март запланировано проведение городской научно-технической конференции, посвященной Дмитрию Козлову, на апрель - показ фильмов на космическую тематику, проведение молодежного образовательного форума, тематических экскурсий для ветеранов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, конкурса студенческих научных работ и закладка аллеи в честь конструктора, - рассказали в городской администрации.

В день рождения Дмитрия Козлова - 1 октября - во всех школах Самары пройдет единый классный час. Также в октябре пройдут праздничные концерты, творческие встречи и тематические выставки. Кроме того, в этом году может появиться и памятник конструктору. Архитектора, который займется его созданием, выберут по итогам конкурса. Также возле дома на проспекте Ленина, 1, который более известен как "козловский", планируется обустроить сквер. Если проект поддежат жители, то он будет реализован.

ИСТОЧНИК KP.RU