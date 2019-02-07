В Самаре банда мошенников выманила у страховщиков почти 4 млн рублей за несуществующие ДТП

СЕГОДНЯ 09:47 2019-02-07T09:47:03+03:00

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В Самаре в ближайшее время на скамье подсудимых окажутся участники банды, которые обманным путем выманили у четырех страховых компаний почти 4 миллиона рублей.

- Организатором преступной группы выступил 41-летний мужчина. Он делал поддельные справки о ДТП, а затем передавал их участникам банды. Те впоследствии с помощью этих справок получали в страховых компаниях возмещения за несуществующие аварии. Таким образом преступники похитили более 3,7 миллионов рублей, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В отношении членов банды было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время полицейские завершили его расследование и направили на рассмотрение в суд. Как отмечают правоохранители, создатель банды лишился своего автомобиля «Тойота Рав4» - его изъяли и арестовали в счет возмещения ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU