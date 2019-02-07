В Тольятти лизинговую компанию уличили в «отмывании» денег и закрыли на три месяца

СЕГОДНЯ 10:03 2019-02-07T10:03:24+03:00

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Судебные приставы Центрального района Тольятти приостановили деятельность лизинговой фирмы, которую заподозрили в «отмывании» доходов, полученных незаконным путем. Компанию закрыли на 90 суток.

- Росфинмониторинг не нашел фирму по юридическому адресу и не смог проверить документацию фирмы. В связи с этим на нее был составлен административный протокол по статье «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и направлен в суд, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Как выяснилось, неизвестные обманом оформили лизинговую компанию на жительницу Тольятти. Сделали они это под предлогом оформления ипотеки. Сама женщина ничего о деятельности фирмы не знала и не участвовала в ней. Сейчас все счета компании находятся под арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU