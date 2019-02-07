Компании «АКОМ» присвоено звание «Лучшее предприятие России»

СЕГОДНЯ 10:15 2019-02-07T10:15:27+03:00

Статус «Лучшее предприятие России» является очень престижным и позволяет размещать на продукции специальный знак – «Звезду Качества»

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АО «АКОМ» — технологический и индустриальный лидер российского производства аккумуляторных батарей - стало лучшим предприятием 2018 года, согласно всероссийскому рейтингу товаров и услуг «Звезда Качества».

На основании экспертного анализа по данным Государственной службы статистики,АО«АКОМ» внесено в рейтинг надежных и привлекательных компаний для сотрудничества по Приволжскому федеральному округу, и занимает первое место по своему виду деятельности - «Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей».

Цель рейтинга – определить и показать обществу лидеров в сфере производства высококачественных отечественных услуг и товаров и способствовать общественному признанию предприятий. Звание «Лучшее предприятие страны» присваивается за неизменно высокое качество, а также достижение превосходства в бизнесе среди предприятий, которые ведут свою деятельность в Российской Федерации. При принятии решения исключается влияние человеческого фактора. Основными критериями оценки являются: чистая прибыль, оборотные активы, выручка от продаж. Рейтинг является комплексной, беспристрастной, объективной системой.

Статус «Лучшее предприятие России» является очень престижным и позволяет размещать на продукции специальный знак – «Звезду Качества».

Эта очередная победа компании «АКОМ» является подтверждением ее конкурентных преимуществ и узнаваемости бренда, свидетельством высокого профессионализма работников предприятия и качества продукта.

ИСТОЧНИК KP.RU