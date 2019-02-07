В Похвистнево банда наркоторговцев получила более 30 лет колонии на троих

СЕГОДНЯ 10:46 2019-02-07T10:46:46+03:00

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В Похвистневском районе вынесли приговор троим членам банды наркосбытчиков. Организатором преступной группы выступила 40-летняя жительница Похвистнево.

- Женщина с октября 2016 года по март 2017 года покупала крупные партии наркотиков и продавала их наркозависимым людям. В целях конспирации она решила ограничить контакты со своми клиентами и вовлекла в свой "бизнес" еще двоих жителей Похвистнево, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Как выяснили правоохранители, глава банды хранила и расфасовывала наркотики, а затем передавала их своим подельникам, которые в дальнейшем сбывали их. Полученную прибыль преступники делили между собой. Суд признал женщину виновной и назначил ей 11,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, еще одному 45-летнему члену банды - 11 лет 3 месяца колонии строгого режима, а третьей соучастнице - 33-летней женщине - 10 лет лишения свободы. Пока приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU