Карантин в школах Самары продлится до 13 февраля включительно

СЕГОДНЯ 11:01 2019-02-07T11:01:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Ученики школ Самары, которые на этой неделе закрыли на карантин, посидят дома на один день больше. Занятия в образовательных учреждениях города не будут проводиться до 13 февраля включительно.

- Школы возобновят свою работу в следующий четверг, 14 февраля, - сообщили в департаменте образования Самары.

Напомним, что школы Самары, Тольятти и Кинеля закрыли на карантин из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ со среды, 6 февраля. Предполагалось, что дети будут заниматься дистанционно на протяжении семи дней.

ИСТОЧНИК KP.RU