Карантин в школах Самары продлится до 13 февраля включительно
Пока дети обучаются дистанционно
Карантин в школах ввели из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИФото: Архив "КП"
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Ученики школ Самары, которые на этой неделе закрыли на карантин, посидят дома на один день больше. Занятия в образовательных учреждениях города не будут проводиться до 13 февраля включительно.
- Школы возобновят свою работу в следующий четверг, 14 февраля, - сообщили в департаменте образования Самары.
Напомним, что школы Самары, Тольятти и Кинеля закрыли на карантин из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ со среды, 6 февраля. Предполагалось, что дети будут заниматься дистанционно на протяжении семи дней.
ИСТОЧНИК KP.RU