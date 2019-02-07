В Самаре арестовали 70 кг санкционных украинских конфет

СЕГОДНЯ 11:16 2019-02-07T11:16:13+03:00

Партию сладостей пытались ввезти в регион из Казахстана

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Самарские таможенники задержали грузовик из Казахстана. Он пытался ввезти на территорию РФ партию конфет из Украины.

- Гражданин Казахстана пытался ввезти 70 кг конфет, произведенных на украинской фабрике Roshen. Данный товар к ввозу в Россию запрещен и имеет статус «санкционного», - рассказали в пресс-службе Самарской таможни.

По данному факту было возбуждено административное дело по статье «Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров в Российскую Федерацию». Таможенники изъяли конфеты, дальнейшую их судьбу определит суд. Кроме того, нарушителю грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU