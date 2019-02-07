Зампред правительства Самарской области Александр Фетисов: «Надеемся, что матч с «Енисеем» «Крылья» сыграют на «Самара Арене»

СЕГОДНЯ 11:28 2019-02-07T11:28:33+03:00

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Заместитель председателя правительства Самарской области и будущий председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов рассказал о подготовке «Самара Арены» к весенней части РПЛ. По его словам, руководство клуба настраивается на то, что команда первый домашний матч после зимнего перерыва проведет именно на этом стадионе.

- «Самара Арена» готовится. Мы посмотрели, как там обстоят дела. Есть некоторые погодные нюансы, с которыми мы столкнулись, но, надеемся, что матч с «Енисеем» пройдет на «Самара Арене». Мы настраиваемся на это, - сказал Фетисов.

Напомним, первый матч после зимнего перерыва «КС» сыграют в Москве 2 марта против «Локомотива». Первая домашняя игра пройдет в субботу, 9 марта. «Крылья» сыграют с «Енисеем».

ИСТОЧНИК KP.RU