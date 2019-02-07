2019-02-07T11:33:54+03:00
Спорт

Самарские спортсмены выиграли Кубок России по современному пятиборью

Самарцы проявили себя как в командном, так и в личном зачете
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: министерство спорта Самарской областиФото: министерство спорта Самарской областиФото: Twitter.com
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В Москве прошел Кубок России по современному пятиборью среди мужчин. В турнире принимали участие спортсмены из Самарской области: Александр Лифанов, Илья Фролов, Дмитрий Лукач и Андрей Васильев.

- В личном зачете победителем соревнований стал Александр Лифанов. Также наши ребята добились победы в командном зачете, - рассказали в министерстве спорта Самарской области.

Самарцы набрали 4320 баллов и завоевали Кубок России по современному пятиборью, обойдя спортсменов из Москвы и Нижегородской области. Отрыв первого места от второго составил 7 очков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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