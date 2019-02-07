Сделано в Самарской области: товары региональных производителей отметят специальным знаком
Товары, которые производятся в Самарской области, начнут отмечать специальным знаком. Он будет включать в себя надпись "Самарский продукт" и изображение с символом региона: сердце, а в центре - Волга. В среду, 6 февраля, вступил в силу соответствующий приказ о присвоении этого знака товарам местных производителей.
- Разрешение на присвоение региональной символики будет выдаваться на безвозмездной основе, - сообщает пресс-служба министерства промышленности и торговли Самарской области.
Чтобы получить специальный знак, производителям нужно будет подать в министерство заявку и пакет необходимых документов. Как отмечают в ведомстве, присвоение региональной символики должно оказать поддержку самарским производителям и способствовать привлечению внимания покупателей к их товару.
ИСТОЧНИК KP.RU