2019-02-07T11:54:23+03:00
Общество

Сделано в Самарской области: товары региональных производителей отметят специальным знаком

Отличительный знак поможет привлечь внимание покупателей к местным товарам
Анастасия ФИЛАТОВА
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Подобный символ скоро появится на товарах самарских производителейПодобный символ скоро появится на товарах самарских производителей
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Товары, которые производятся в Самарской области, начнут отмечать специальным знаком. Он будет включать в себя надпись "Самарский продукт" и изображение с символом региона: сердце, а в центре - Волга. В среду, 6 февраля, вступил в силу соответствующий приказ о присвоении этого знака товарам местных производителей.

- Разрешение на присвоение региональной символики будет выдаваться на безвозмездной основе, - сообщает пресс-служба министерства промышленности и торговли Самарской области.

Чтобы получить специальный знак, производителям нужно будет подать в министерство заявку и пакет необходимых документов. Как отмечают в ведомстве, присвоение региональной символики должно оказать поддержку самарским производителям и способствовать привлечению внимания покупателей к их товару.

ИСТОЧНИК KP.RU

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