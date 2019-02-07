Валерьян Панфилов войдет в совет директоров «Крыльев Советов»

СЕГОДНЯ 11:57 2019-02-07T11:57:39+03:00

Об этом на встрече с болельщиками и журналистами объявил зампред правительства региона Александр Фетисов

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Бывший футболист и тренер «Крыльев Советов» Валерьян Панфилов войдет в совет директоров клуба. Об этом во время встречи с болельщиками «КС» и журналистами объявил зампред правительства региона и будущий председатель совета директоров клуба Александр Фетисов. Валерьян Панфилов займет место в совете директоров как представитель ветеранского сообщества.

Напомним, Панфилов – воспитанник куйбышевского футбола. Он играл за «Крылья Советов» в 1969 - 1979 и 1981 – 1982 годы. Панфилов – рекордсмен клуба по количеству сыгранных матчей за «КС» во всех лигах – 413.

После завершения карьеры Валерьян Панфилов работал в системе «Крыльев».

ИСТОЧНИК KP.RU