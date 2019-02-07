Самарский фонд капремонта открестился от слухов о повышении размера взноса

СЕГОДНЯ 12:17 2019-02-07T12:17:56+03:00

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Фонд капитального ремонта Самарской области прокомментировал появившуюся в интернете информацию о повышении минимального взноса до 9 рублей за квадратный метр. Ведомство опровергло эти слухи.

- Постановлением регионального правительства от 19 декабря 2018 года размер взноса на капремонт на 2019 год установлен следующий - 5,67 рублей за кв.м в домах до 5 этажей и 6,52 рублей за кв.м в домах в более чем 6 этажей, - рассказали в фонде.

Вместе с тем представители ведомства отмечают, что они обратились в «Центр по ценообразованию в строительстве», чтобы он провел экономический анализ и перерасчет предельной стоимости услуг и работ по капитальному ремонту с учетом повышения ставки НДС с 18% до 20%.

- Предложение по повышению предельной стоимости работ с учетом увеличения НДС основано на стоимости фактически выполненных работ по капремонту многоквартирных домов в 2017–2018 годах. Действующие предельные стоимости работ рассчитаны с учетом НДС 18%, стоимость материалов и работ указана в расценках 2016 года, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU