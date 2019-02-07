Экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова освободили от наказания за экстремизм, которое ему назначили в Самаре

СЕГОДНЯ 13:28 2019-02-07T13:30:26+03:00

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Суд в Мордовии освободил бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания по статье об экстремизме. Причиной этому стало частичная декриминализация этой статьи.

- Первая часть статьи 282 перестала быть уголовным преступлением, поэтому суд освободил Владимира Квачкова от отбывания наказания, - сообщила адвокат экс-полковника Оксана Михалкина.

Если прокуратура в течение 10 дней не обжалует это решение, то Квачков выйдет на свободу, ориентировочно, 19 февраля.

Напомним, в 2005 году Владимира Квачкова обвинили в покушении на Анатолия Чубайса, который сейчас является председателем правления ОАО «Роснано». Через некоторое время его оправдали, но вскоре его задержали уже по другому делу — его обвинили в подготовке вооруженного мятежа. Сначала экс-полковника приговорили к 13 годам колонии, но потом ему смягчили наказание до 8 лет. В августе 2017 года Приволжский окружной военный суд в Самаре признал его виновным в экстремизме за видеообращение из колонии и назначил 1,5 года колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU