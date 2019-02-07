В Самаре жителям 364 квартир перекрыли канализацию из-за долгов за воду

СЕГОДНЯ 13:52 2019-02-07T13:52:45+03:00

Это один из способов борьбы со злостными неплательщиками

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За 2018 год жители и предприятия Самары задолжали за воду и канализацию более 1,5 миллиардов рублей. Поскольку многие продолжают и дальше не платить за представляемые услуги, то компании «РКС-Самара» приходится придумывать новые способы борьбы с ними. Один из них — тампонирование канализации.

- Наши сотрудники устанавливают заглушки на индивидуальный слив из квартиры должника. Соседи при этом не страдают, а должник не может пользоваться водоотведением. В прошлом году из-за долгов лишились канализации жители 364 квартир, - сообщили в «РКС-Самара».

В случае, если эти меры не помогают, то компания обращается в суд. В прошлом году, к примеру, она направила 12304 заявления на выдачу судебных приказов. С должников удалось взыскать 40,9 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU