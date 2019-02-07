В Самаре дольщикам ЖК «Монблан» подберут нового застройщика

СЕГОДНЯ 14:24 2019-02-07T14:24:06+03:00

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Дольщикам ЖК «Монблан», который находится в границах улиц Арцыбушевской, Маяковского и Буянова в Самаре, подберут нового застройщика. Такое поручение дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров министерству строительства.

- Обязательства по завершению строительства объекта несет компания СК «Новый город». Она получила компенсационный участок под возведение дома для удовлетворения прав дольщиков ЖК «Монблан», но все квартиры там уже распроданы. Разбирательства с компанией по данному поводу идут уже ни один месяц, - сообщили в региональном правительстве.

Глава региона отметил, что люди не должны ждать завершения разбирательств, которые могут продлиться не один год. Он поручил министру строительства региона Евгению Чудаеву разобраться с ситуацией, просчитать экономику достройки объекта и в случае необходимости взыскать с «Нового города» стоимость компенсационного участка. Также Дмитрий Азаров поручил подобрать для дольщиков ЖК «Монблан» новый участок и более ответственного застройщика.

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ИСТОЧНИК KP.RU