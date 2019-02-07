2019-02-07T14:25:24+03:00
Спорт

Стало известно, когда в Самаре на лыжной базе «Чайка» начнут строить лыжероллерную трассу и освещенный участок лыжной трассы

По словам министерства спорта региона, произойдет это в следующем году
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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О том, что на «Чайке» собираются построить лыжероллерную трассу, стало известно в 2017 годуО том, что на «Чайке» собираются построить лыжероллерную трассу, стало известно в 2017 годуФото: Архив "КП"
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В министерстве спорта Самарской области рассказали, когда в Самаре на лыжной базе «Чайка» в поселке Управленческий начнут строительство лыжероллерной трассы. Произойдет это в следующем году. Кроме того, на 2020 год запланировано начало строительства освещенного участка трассы для лыжников.

- Организация освещенного участка трассы планируется в рамках строительства лыжероллерной трассы. Начало строительства запланировано на следующий год, - рассказали в минспорта региона.

Напомним, о том, что на «Чайке» собираются построить лыжероллерную трассу, стало известно в 2017 году. Сейчас лыжники вынуждены тренироваться летом на дороге около «Чайки», по которой ездят машины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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