Стало известно, когда в Самаре на лыжной базе «Чайка» начнут строить лыжероллерную трассу и освещенный участок лыжной трассы

СЕГОДНЯ 14:25 2019-02-07T14:25:24+03:00

О том, что на «Чайке» собираются построить лыжероллерную трассу, стало известно в 2017 году Фото: Архив "КП"

По словам министерства спорта региона, произойдет это в следующем году

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В министерстве спорта Самарской области рассказали, когда в Самаре на лыжной базе «Чайка» в поселке Управленческий начнут строительство лыжероллерной трассы. Произойдет это в следующем году. Кроме того, на 2020 год запланировано начало строительства освещенного участка трассы для лыжников.

- Организация освещенного участка трассы планируется в рамках строительства лыжероллерной трассы. Начало строительства запланировано на следующий год, - рассказали в минспорта региона.

Напомним, о том, что на «Чайке» собираются построить лыжероллерную трассу, стало известно в 2017 году. Сейчас лыжники вынуждены тренироваться летом на дороге около «Чайки», по которой ездят машины.

ИСТОЧНИК KP.RU