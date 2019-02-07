Науку – в жизнь: КНПЗ ждет от российских ученых разработок новых катализаторов

СЕГОДНЯ 14:30 2019-02-07T14:42:31+03:00

Наукоемкое производство требует от коллектива не только высокой квалификации, но и постоянного развития

Куйбышевский НПЗ активно сотрудничает с ведущими НИИ и НИПИ, внедряя их разработки в производство.

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Завод стремительно обновляется в тесном сотрудничестве с научными институтами, в соответствии с последним словом техники и технологий. Экология, энергосбережение, цифровизация – все главные тренды последних лет находят отражение в проектах, которые реализуются сегодня на Куйбышевском НПЗ. Одна из главных задач, решенных в ходе модернизации – повышение качества товарной продукции.

Новые цели ставит не только время, но и политика. Если раньше развивать производство можно было, ориентируясь на самые передовые технологии и материалы без оглядки на страну-производителя, сегодня предприятие идет курсом импортозамещения.

– Наиболее наукоемкая и динамично развивающаяся область нефтепереработки –каталитические процессы, – считает начальник технологического отдела АО «КНПЗ» Андрей Луканов. – Эффективность этих процессов определяется свойствами применяемых катализаторов. Самарская наука как часть общероссийской осознает эту проблему и ведет соответствующие исследования. В части импортозамещения на нашем заводе успешно показали себя катализаторы российского производства на установках каталитического крекинга, риформинга, производства водорода, метилтретбутилового эфира и элементарной серы. Ждем от ученых новых предложений катализаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU