Науку – в жизнь: КНПЗ ждет от российских ученых разработок новых катализаторов
Завод стремительно обновляется в тесном сотрудничестве с научными институтами, в соответствии с последним словом техники и технологий. Экология, энергосбережение, цифровизация – все главные тренды последних лет находят отражение в проектах, которые реализуются сегодня на Куйбышевском НПЗ. Одна из главных задач, решенных в ходе модернизации – повышение качества товарной продукции.
Новые цели ставит не только время, но и политика. Если раньше развивать производство можно было, ориентируясь на самые передовые технологии и материалы без оглядки на страну-производителя, сегодня предприятие идет курсом импортозамещения.
– Наиболее наукоемкая и динамично развивающаяся область нефтепереработки –каталитические процессы, – считает начальник технологического отдела АО «КНПЗ» Андрей Луканов. – Эффективность этих процессов определяется свойствами применяемых катализаторов. Самарская наука как часть общероссийской осознает эту проблему и ведет соответствующие исследования. В части импортозамещения на нашем заводе успешно показали себя катализаторы российского производства на установках каталитического крекинга, риформинга, производства водорода, метилтретбутилового эфира и элементарной серы. Ждем от ученых новых предложений катализаторов.
ИСТОЧНИК KP.RU