В Самарской области чиновникам предложат сесть на 3-месячную диету

СЕГОДНЯ 14:47 2019-02-07T15:38:59+03:00

Самарцам тоже предлагают поддержать чиновников и сесть на диету Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Министерство здравоохранения Самарской области разработала трехмесячный марафон по снижению веса «Живи легче». Первыми его участниками стали чиновники регионального правительства — не менее 10 сотрудников от каждого подразделения.

- Сейчас медики проводят обследование членов команд. После этого они дадут участникам рекомендации по здоровому питанию и уровню физической активности. Финишное обследование пройдет через 3 месяца, - рассказали в правительстве области.

Результаты марафона по похудению оценит судейская коллегия. В частности, будет учитываться общий сброшенный вес, лучшая динамика и оптимальный коллективный индекс массы тела. Отметим, что подобные акции проводятся в различных странах. На диету садятся целые города. Минздрав региона предлагает присоединиться к марафону по похудению всем желающим.

ИСТОЧНИК KP.RU