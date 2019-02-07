2019-02-07T15:47:08+03:00
Происшествия

В Тольятти из-за нападения собак на ребенка на отлов бродячих животных выделили еще 500 тысяч рублей

Теперь расходы на эти цели составляют 2,182 млн рублей
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Собаки напали на ребенка на улице Ушакова в среду, 6 февраляСобаки напали на ребенка на улице Ушакова в среду, 6 февраляФото: Архив "КП"
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Власти Тольятти из-за нападения в Центральном районе бродячих собак на ребенка решили внести изменения в бюджет города. В частности, увеличили расходы на организацию работы с безнадзорными животными – на 500 тысяч рублей. Теперь расходы на отлов и содержание бродячих собак в Автограде составляют 2 млн 182 тысячи рублей. Информация об этом появилась на сайте мэрии Тольятти.

- В рамках муниципальной программы Тольятти чистый город департаменту городского хозяйства выделены дополнительно 500 тысяч рублей на выполнение мероприятий по организации отлова и содержания безнадзорных животных. Таким образом, с учетом субвенции из бюджета Самарской области в сумме 1,682 млн рублей, общий объем расходов на эти цели составит 2,182 млн рублей, - говорится в сообщении.

Напомним, три собаки напали на ребенка на улице Ушакова в среду, 6 февраля. К счастью, школьник отделался легким испугом и порванной курткой. В четверг, 7 февраля, искать собак направили бригаду отлова. Однако из-за плохой погоды найти животных не получилось. Кроме того, к делу подключились волонтеры и ветеринары.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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