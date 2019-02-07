МЧС вновь предупреждает самарцев о снегопаде и сильном ветре

СЕГОДНЯ 15:17 2019-02-07T15:17:56+03:00

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В Самарской области продолжается снежный «марафон». Сотрудники МЧС вновь предупреждают жителей об ухудшении погоды. Так, по данным Приволжского УГМС, с 19 часов четверга, 7 февраля, до 7 часов пятницы, 8 февраля, в большинстве районов региона ожидаются небольшой и умеренный снег, местами по востоку сильный снег и ветер с порывами до 15-20 м/с.

- Температура воздуха по области ночью составит -6...-11 °С, местами -15 °С; днем -5...-10 °С. В Самаре ночью будет -8...-10 °С, днем -6...-8 °С, - рассказали синоптики.

ГУ МЧС по Самарской области советует по возможности не выходить из зданий, а если непогода застала на улице, спрятаться в подземных переходах или в подъездах. Кроме того, жителям рекомендуют не ходить и не стоять возле деревьев, рекламных щитов, недостроенных зданий и ЛЭП. Водителей призывают быть осторожнее и внимательнее на дорогах, соблюдать скорость и дистанцию движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU