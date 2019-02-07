2019-02-07T15:44:38+03:00
Общество

Самара станет судебной столицей Приволжского федерального округа

Столица 63 региона приобретет этот статус благодаря размещению шестого кассационного суда
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской областиФото: Twitter.com
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Размещение шестого кассационного суда в Самаре откроет перед регионом большие перспективы для развития судебной системы. Об этом в четверг, 7 февраля, заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Это наша общая победа, это, безусловно, признание на всероссийском уровне авторитета судебной системы Самарской области и судейского сообщества, - сказал глава региона.

Благодаря шестому кассационному суду Самара получит статус судебной столицы Приволжского федерального округа. Также в областной столице появятся сотни высококвалифицированных рабочих мест, и получит новое развитие система юридического образования. Кроме того, размещение суда в недострое у Крымской площади позволит благоустроить территорию, которая ждет этого уже несколько лет.

Напомним, что шестой кассационный суд откроется в Самаре не позднее 1 октября 2019 года. В нем будут работать 113 судей. Председателем шестого кассационного суда станет Александр Ефанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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