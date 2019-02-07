В Тольятти сотрудница МЧС попалась на получении взяток

СЕГОДНЯ 15:59 2019-02-07T16:00:12+03:00

Женщина должна была закрывать глаза на нарушения пожарной безопасности одной из фирм

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В Тольятти задержали старшего инспектора отделения (по Жигулевску) управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Самарской области. Женщину подозревают в получении взяток.

- Подозреваемая неоднократно получала незаконные вознаграждения с декабря 2018 года по февраль 2019 года. Общая их сумма составила 200 тысяч рублей. Деньги женщине передавал представитель ООО за бездействие при выявлении у них нарушений требований пожарной безопасности, - сообщили в СУ СК по Самарской области.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Сотруднице МЧС грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU