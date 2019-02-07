2019-02-07T16:00:12+03:00
Происшествия

В Тольятти сотрудница МЧС попалась на получении взяток

Женщина должна была закрывать глаза на нарушения пожарной безопасности одной из фирм
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
Изменить размер текста:

В Тольятти задержали старшего инспектора отделения (по Жигулевску) управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Самарской области. Женщину подозревают в получении взяток.

- Подозреваемая неоднократно получала незаконные вознаграждения с декабря 2018 года по февраль 2019 года. Общая их сумма составила 200 тысяч рублей. Деньги женщине передавал представитель ООО за бездействие при выявлении у них нарушений требований пожарной безопасности, - сообщили в СУ СК по Самарской области.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Сотруднице МЧС грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре в Постниковом овраге Porsche влетел в бок Chevrolet
Самара станет судебной столицей Приволжского федерального округа
МЧС вновь предупреждает самарцев о снегопаде и сильном ветре
В Тольятти из-за нападения собак на ребенка на отлов бродячих животных выделили еще 500 тысяч рублей
В Самарской области грузовикам закрыли проезд по трассе М-5
В Самарской области чиновникам предложат сесть на 3-месячную диету
Науку – в жизнь: КНПЗ ждет от российских ученых разработок новых катализаторов
Стало известно, когда в Самаре на лыжной базе «Чайка» начнут строить лыжероллерную трассу и освещенный участок лыжной трассы
В Самаре дольщикам ЖК «Монблан» подберут нового застройщика
В Самаре жителям 364 квартир перекрыли канализацию из-за долгов за воду
Экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова освободили от наказания за экстремизм, которое ему назначили в Самаре
Эмоционально неуравновешен: в Тольятти разыскивают пропавшего 25-летнего парня
В Самаре на Ново-Вокзальной водитель «Приоры» сбил шедшую по «зебре» девушку
Самарский фонд капремонта открестился от слухов о повышении размера взноса
Валерьян Панфилов войдет в совет директоров «Крыльев Советов»
Сделано в Самарской области: товары региональных производителей отметят специальным знаком
Самарские спортсмены выиграли Кубок России по современному пятиборью
Зампред правительства Самарской области Александр Фетисов: «Надеемся, что матч с «Енисеем» «Крылья» сыграют на «Самара Арене»
«Ростелеком» добавил новые сервисы в пакет «Быть в плюсе»
В Самаре арестовали 70 кг санкционных украинских конфет
Карантин в школах Самары продлится до 13 февраля включительно