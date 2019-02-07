В Тольятти сотрудница МЧС попалась на получении взяток
В Тольятти задержали старшего инспектора отделения (по Жигулевску) управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Самарской области. Женщину подозревают в получении взяток.
- Подозреваемая неоднократно получала незаконные вознаграждения с декабря 2018 года по февраль 2019 года. Общая их сумма составила 200 тысяч рублей. Деньги женщине передавал представитель ООО за бездействие при выявлении у них нарушений требований пожарной безопасности, - сообщили в СУ СК по Самарской области.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Сотруднице МЧС грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU