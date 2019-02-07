В Самаре в Постниковом овраге Porsche влетел в бок Chevrolet

СЕГОДНЯ 16:16 2019-02-07T16:16:42+03:00

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Днем в четверг, 7 февраля, на улице Ново-Садовой в Самаре произошло серьезное ДТП. Там в районе Постникова оврага столкнулись две иномарки. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

- Porsche протаранил бок Chevrolet. Всю правую сторону машины сильно вмяло в салон, - поделись свидетели происшествия.

Информации о пострадавших пока нет. На месте работали сотрудники ГИБДД, МЧС и медики скорой помощи. Из-за аварии по улице Ново-Садовой осложнилось движение по направлению «из города». В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU