В Самаре в Постниковом овраге Porsche влетел в бок Chevrolet
Авария серьезно осложнила движение транспорта по Ново-Садовой
Фото: ДТП 163 СамараФото: vk.com
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Днем в четверг, 7 февраля, на улице Ново-Садовой в Самаре произошло серьезное ДТП. Там в районе Постникова оврага столкнулись две иномарки. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
- Porsche протаранил бок Chevrolet. Всю правую сторону машины сильно вмяло в салон, - поделись свидетели происшествия.
Информации о пострадавших пока нет. На месте работали сотрудники ГИБДД, МЧС и медики скорой помощи. Из-за аварии по улице Ново-Садовой осложнилось движение по направлению «из города». В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU