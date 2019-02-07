Жители Сызрани получили квитанции за отопление с ошибками
В среду, 6 февраля, жителям Сызрани пришли первые квитанции за тепло от МУП «ЖЭС». Содержимое платежек, мягко говоря, удивило их: в них было больше ошибок, чем правильных цифр. К примеру, некоторым жителям домов, у которых нет горячего водоснабжения, выставили квитанцию за эту услугу, да и указанный в них норматив не соответствовал действительности.
- Мы совместно с прокуратурой потребовали от представителя МУП «ЖЭС» признать эти квитанции недействительными и выпустить новые, а тем жителям, которые успели оплатить данную услугу, сделать перерасчет, - прокомментировали в мэрии города.
Жителям Сызрани советуют пока не торопиться с оплатой квитанций от МУП «ЖЭС» за отопление. Чиновники отмечают, что в отношении предприятия направят официальное заявление в Госжилинспекцию Самарской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU