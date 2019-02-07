В Самаре из-за снегопада произошел транспортный коллапс

СЕГОДНЯ 18:13 2019-02-07T18:26:39+03:00

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Снегопад, который обрушился на Самарскую область в четверг, 7 февраля, вызвал в столице региона транспортный коллапс. Согласно данным сервиса Яндекс Пробки, заторы в городе достигают 9-10 баллов. В вечерний час-пик встали Московское шоссе, улицы Ново-Садовая, Водников, Куйбышева, Полевая, Гагарина, Мориса Тореза, Советской Армии. На Южном шоссе, уверяет Яндекс, в сторону пересечения с Уральским шоссе 8 аварий.

- Это какой-то кошмар. Ехали по Ново-Садовой от Первомайской до «Звезды» около 40 минут. Дома будем, видимо, очень не скоро, - негодует самарчанка Елена.

Прогнозы неутешительные – снегопад продлится, как минимум, до 7 часов утра пятницы, 8 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU