В Самаре спасли потерявшуюся и замерзающую влюбленную пару

СЕГОДНЯ 18:36 2019-02-07T18:36:02+03:00

Девушка на обратном пути совсем выбилась из сил, до машины скорой помощи ее везли на санях-волокушах Фото: Архив "КП"

Парень с девушкой заблудились в дачном поселке, их одежда промокла и они решили заночевать в одном из домиков

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В Самаре ночью в четверг, 7 февраля, спасатели и медики скорой помощи искали потерявшихся парня и девушку. Молодые люди заблудились в дачном массиве в около Зубчаниновки в Орловом овраге, они шли по глубоким сугробам, их одежда промокла, и парень с девушкой начали замерзать, из-за этого пара решила заночевать в одном из домиков. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд Самары.

- По телефону они обратились за помощью к спасателям. Спасатели их нашли и вывели из занесенного снегом дачного массива. Девушка в пути совсем выбилась из сил, до машины скорой помощи ее везли на санях-волокушах, - говорится в сообщении.

К счастью, молодые люди отделались переохлаждением, их жизни ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU