В Самаре спасли потерявшуюся и замерзающую влюбленную пару
В Самаре ночью в четверг, 7 февраля, спасатели и медики скорой помощи искали потерявшихся парня и девушку. Молодые люди заблудились в дачном массиве в около Зубчаниновки в Орловом овраге, они шли по глубоким сугробам, их одежда промокла, и парень с девушкой начали замерзать, из-за этого пара решила заночевать в одном из домиков. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд Самары.
- По телефону они обратились за помощью к спасателям. Спасатели их нашли и вывели из занесенного снегом дачного массива. Девушка в пути совсем выбилась из сил, до машины скорой помощи ее везли на санях-волокушах, - говорится в сообщении.
К счастью, молодые люди отделались переохлаждением, их жизни ничего не угрожает.
ИСТОЧНИК KP.RU