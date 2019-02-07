В Самаре автобусы на улице Магистральной пустили в объезд из-за коммунальной аварии

СЕГОДНЯ 19:10 2019-02-07T19:27:59+03:00

При этом маршруты, которые едут в город, будут ходить без изменений Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

В Самаре в четверг, 7 февраля, из-за прорыва трубы холодного водоснабжения и работ на месте аварии в объезд пустили несколько автобусов, которые ходят по улице Магистральной по направлению «из города». Изменения касаются участка дороги от улицы Литвинова до Зубчаниновского шоссе и маршрутов №№ 7, 27, 27к, 75, 217, 229, 253, сообщает пресс-служба городской мэрии.

- Автобусы маршрутов №№ 7, 75 вместо улицы Магистральной едут по улицам Литвинова, Макаренко до пересечения с улицей Транзитной и далее по своим маршрутам. А автобусы №№ 27, 27к, 217, 229, 253 объезжают место коммунальной аварии по Зубчаниновскому шоссе, улицам Воеводина, Металлургической, Магистральной и дальше по своим маршрутам, - говорится в сообщении.

При этом автобусы, которые едут в город, будут ходить без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU