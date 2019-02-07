На «Самара Арене» пройдет киберспортивный турнир по FIFA 2019
16 февраля на стадионе «Самара Арена» пройдет турнир по киберфутболу в FIFA 2019 на приставках Xbox и Sony Playstation на призы «Крыльев Советов». Победитель подпишет контракт с клубом и будет представлять «КС» на всех официальных соревнованиях, сообщает пресс-служба «Крыльев».
- Также призеры и лучшие участники турнира получат кастомизированные геймпады для приставок PS, выполненные в клубных цветах "Крыльев", игровые футболки, наборы атрибутики и другие призы от партнеров мероприятия, - рассказали в самарском клубе.
Попробовать свои силы в FIFA 19 может любой желающий, ограничение есть только по возрасту – участнику должно быть больше 18 лет.
Также призеры и лучшие участники турнира получат кастомизированные геймпады для приставок PS, выполненные в клубных цветах "Крыльев"Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
- Всем желающим побороться за главный приз турнира по FIFA-2019 необходимо прислать заявку, в которой нужно указать ФИО, дату рождения и контактный телефон на электронный адрес: v.zimnukov@ks-samara.com. Приём заявок до 14 февраля 22:00 включительно. При себе в день турнира необходимо иметь личный геймпад и паспорт, - говорится в сообщении «КС».
Ранее гендиректор Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области Игорь Поваров в интервью «КП-Самара» рассказал, что финал турнира по FIFA 2019 могут сыграть на табло.
ИСТОЧНИК KP.RU