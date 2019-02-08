В Самаре на Южном шоссе столкнулись маршрутка, автобус и два автомобиля

СЕГОДНЯ 08:08 2019-02-08T08:08:44+03:00

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В четверг, 7 февраля, примерно в половине шестого вечера в Куйбышевском районе Самары произошло массовое ДТП. Там на Южном шоссе по направлению из города столкнулись 4 транспортных средства. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, МЧС и медики скорой помощи.

- К месту ДТП выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе 5 человек и 1 единицы техники. Было установлено, что там столкнулись маршрутка, автобус и еще два автомобиля, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

В результате случившегося пострадали два человека. Информации о том, насколько серьезные травмы они получили, пока нет. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства и детали происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU