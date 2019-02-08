Вместо дверей - огромная дыра: в Самаре после столкновения с фурой разворотило половину троллейбуса
Утром в пятницу, 8 февраля, на пересечении проспекта Кирова и Заводского шоссе в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. Там по направлению из города столкнулись троллейбус № 12 и фура.
- Троллебус занесло на припаркованный грузовик. Он зацепился за большегруз задней частью. В итоге у троллейбса оказался вырван приличный кусок. Теперь вместо задних дверей у него зияет огромная дыра, - сообщают очевидцы в соцсетях.
К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Пассажиры троллейбуса отделались испугом. Авария серьезно осложнила движение транспорта по проспекту Кирова. В настоящее время все подробности и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Троллейбусу едва полностью не вырвало заднюю часть салонаФото: vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU