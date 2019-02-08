2019-02-08T08:26:15+03:00
Происшествия

Вместо дверей - огромная дыра: в Самаре после столкновения с фурой разворотило половину троллейбуса

ДТП произошло на проспекте Кирова
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ДТП 163 СамараФото: ДТП 163 СамараФото: vk.com
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Утром в пятницу, 8 февраля, на пересечении проспекта Кирова и Заводского шоссе в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. Там по направлению из города столкнулись троллейбус № 12 и фура.

- Троллебус занесло на припаркованный грузовик. Он зацепился за большегруз задней частью. В итоге у троллейбса оказался вырван приличный кусок. Теперь вместо задних дверей у него зияет огромная дыра, - сообщают очевидцы в соцсетях.

К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Пассажиры троллейбуса отделались испугом. Авария серьезно осложнила движение транспорта по проспекту Кирова. В настоящее время все подробности и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Троллейбусу едва полностью не вырвало заднюю часть салона Фото: vk.com

Троллейбусу едва полностью не вырвало заднюю часть салонаФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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