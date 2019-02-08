«Динамо Самара» 8 и 9 февраля сыграет с одним из лидеров чемпионата России по мини-футболу клубом «КПРФ»

СЕГОДНЯ 09:32 2019-02-08T09:32:40+03:00

В пятницу матч начнется в 19:00, в субботу в 16:00

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В пятницу и субботу, 8 и 9 февраля, «Динамо Самара» примет одного из лидеров чемпионата России по мини-футболу московский клуб «КПРФ». Игры пройдут в «МТЛ Арене». В пятницу матч начнется в 19:00, в субботу – в 16:00.

- К нам в гости приедет сильный соперник – один из лидеров нынешнего чемпионата, - отметили в волжском клубе. - Матчи ожидаются сверхнапряженными и очень интересными. Приглашаем всех любителей спорта, наших уважаемых самарских болельщиков поддержать свою любимую команду!

К 12 туру мини-футбольной Суперлиги «КПРФ» занимает второе место в турнирной таблице. «Динамо Самара» на 7-ой строчке.

ИСТОЧНИК KP.RU